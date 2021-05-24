Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil karşı yönden gelen motosikletli gençlere çarptı.

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ana yoldan tali yola geçerek ters yönden ilerleyen motosikletli gençlere çarptı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emre Can Görücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MOTOSİKLETLE ÇARPIŞMA ANI

Görücü, ana yol üzerinden kaldırımı aşarak tali yola düştü. Bu sırada tali yol üzerinden ters yönde ilerleyen Deniz Çezik yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Görücü olayı yara almadan atlatırken, motosikletteki Ahmet Çezik ve Deniz Çezik ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de motosikletli gençler, otomobille çarpıştı ViDEO

KORKUNÇ KAZA

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Aracı ile tali yola düşen Görücü, otomobilinin hakimiyetini sağlamak istediği sırada karşı yönden gelen motosikletli gençlerle çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan Deniz Çezik ve Ahmet Çezik metrelerce havaya uçtu. Çevredeki diğer sürücüler ise yardıma koştu.

Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Çezik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deniz Çezik’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.