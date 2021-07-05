Denizli'de motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

1 Temmuz'da öğle saatlerinde Denizli'deki Yeni Mahalle'de 18 yaşındaki Mehmet Çelen yönetiminde olan plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, tali yola dönüş için manevra yapan A.K. yönetimindeki 20 VF 857 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada kasksız motosiklet sürücüsü Çelen ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı Çelen, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çelen'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.













