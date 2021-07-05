Euro
10.2921
-0.06%
Dolar
8.6681
-0.13%
Altın
498.85
0.01%
Borsa
1.393
1.16%
Bitcoin
292.729
-4.02%
EXEN Coin
29.58
0.78%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Denizli'de motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı

    Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 18:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı

    1 Temmuz'da öğle saatlerinde Denizli'deki Yeni Mahalle'de 18 yaşındaki Mehmet Çelen yönetiminde olan plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, tali yola dönüş için manevra yapan A.K. yönetimindeki 20 VF 857 plakalı kamyonete çarptı.

    Kazada kasksız motosiklet sürücüsü Çelen ağır yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Yaralı Çelen, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çelen'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Denizli de motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı #1

    Denizli de motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı #2

    Denizli de motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı #3

    Denizli de motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir