Denizli'de müdahale ettiği yaralı şahıs kocası çıktı

Eğlenmek için gazinoya giden ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Gökhan Saygır, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kadın sağlıkçı, yaralı eşini kurtarmayı başaramadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Gökhan Saygır, eğlenmek için gazinoya gitti.

Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Saygır ile Levent U. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Levent U., tarafından defalarca bıçaklanan Saygır, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans görevlisi, yaralı eşini görünce kriz geçirdi

Olay yerine giden ambulanstaki sağlık görevlisi, kanlar içinde yerde yatan yaralının eşi olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından Saygır apar topar Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma Olay Yeri İnceme ekiplerinin yaptığı çalışmalar ardından Levent U. yakalandıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hastaneye kaldırılan ve çok fazla kan kaybeden güvenlik görevlisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saygır’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Saygır'dan ise geriye, "En derin arzular genellikle en ölümcül nefretlere sebep olur" paylaşımı kaldı.