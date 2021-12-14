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- Denizli'de müebbetle aranan firari hükümlü, 4 yıl sonra yakalandı
Denizli'de müebbetle aranan firari hükümlü, 4 yıl sonra yakalandı
Denizli'de cinayet suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla 4 yıldır aranan firari 41 yaşındaki hükümlü Yaşar Temel, saklandığı otoparkta polis tarafından yakalandı.
- DHA
- 14.12.2021 - 22:24
Denizli'de 1999 yılında öldürülen müteahhit İbrahim Çakar'ın katil zanlısı olarak yakalanan Yaşar Temel, cinayet suçundan tutuklandı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Yargılanma süresince tahliye edilen Temel hakkında mahkemece müebbet hapis cezası verildi. Temel'in cezası 4 yıl önce Yargıtay tarafından da onandı.
4 YIL SONRA SAKLANDIĞI OTOPARKTA YAKALANDI
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekipleri, hakkındaki kesinleşmiş müebbet hapis cezası nedeniyle 4 yıldır aranan firari hükümlü Temel'in; Pamukkale ilçesinde bir otoparkta saklandığını belirledi.
TUTUKLANDI
Dün, söz konusu otoparka operasyon düzenleyen polis ekipleri, Temel'i yakaladı. Gözaltına alınan Temel, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.