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    Denizli'de oğlunu yanına alıp ortadan kayboldu

    Otizmli oğluyla birlikte eşinin evini terk eden Emine Baş babasının evine yerleşti. 10 gün sonra babasının evinide terk eden kadın ve oğlu aranıyor.
    • 17.09.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 18:01
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    Denizli'de oğlunu yanına alıp ortadan kayboldu

    Denizli'de, eşiyle yaşadığı evi terk eden kadın çocuğunu alarak ortadan kayboldu.

    Yaklaşık 10 gün önce çiftçi olan eşi İbrahim Baş ile yaşadığı evi terk eden, 34 yaşındaki Emine Baş 7 yaşındaki otizmli oğlu Ege ile babasının yanına yerleşti.

    Babasına söylemeden kayboldu

    Baba Ali İhsan Kara, 12 Eylül'de kızı ile torununun evde olmadığını fark edip, haber de alamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

    Jandarma, 5 gündür kayıp anne ve oğlu için başlatılan arama çalışmalarını sürdürüyor.

    "Anneme bakmasını istedim evi terk etti"

    DHA'nın haberine göre eşinin 10 gün önce evi terk ettiğini dile getiren İbrahim Baş, "Eşim evde 90 yaşındaki anneme bakmak istemediği için oğlumu da yanına alarak evi terk etti. Birkaç kez telefonla konuştuk. Kendisinden hayvanlara bakması için yardım istedim. Bir kez gelip yardım etti.

    "Oğlum otizmli ve konuşamıyor"

    Pazartesi gecesi ise kayınpederim beni arayıp, eşimin ve oğlumun evde olmadığını söyledi. Oğlum otizmli ve konuşamıyor. Onlardan hiçbir haber alamadım. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

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