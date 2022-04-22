Petrol
107.07
-1.16%
Euro
15.91
-0.25%
Dolar
14.75
0.33%
Altın
917.77
-0.52%
Borsa
2470
-3.41%
Bitcoin
591.970
-5.41%
BTXN Coin
28.86
-0.31%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Denizli'de öğrencilere uyuşturucu satan şahıslar yakayı ele verdi

    Üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde temin eden 9 tacir eş zamanlı operasyonla yakalanırken, bu kişilerden 7'sinin tutuklandığı öğrenildi.
    • 22.04.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de öğrencilere uyuşturucu satan şahıslar yakayı ele verdi

    Denizli il merkezi ve ilçelerinde, üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde temin eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    Uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde 9 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyon sonucunda şüphelileri yakaladı.

    Uyuşturucu maddeler ele geçirildi

    Yapılan çalışmalarda ise satışa hazır vaziyette 65 gram skunk maddesi, 42 kök kenevir bitkisi, 1 adet kenevir yetiştirmek için düzenek, 8 adet cep telefonu ve 10 adet taşınabilir bellek ele geçirildi.

    7 tutuklama

    Adli makamlara "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edilen toplam 9 tacirden 7’si tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı.

    Denizli de öğrencilere uyuşturucu satan şahıslar yakayı ele verdi #1

    Denizli de öğrencilere uyuşturucu satan şahıslar yakayı ele verdi #2

    Denizli de öğrencilere uyuşturucu satan şahıslar yakayı ele verdi #3


    İlginizi Çekebilir

    İngiliz BBC'den muhalefete ittifak taktiği
    Politika

    İngiliz BBC'den muhalefete ittifak taktiği

    2022 BMW i7 elektrikli sedan tanıtıldı
    Otomobil

    2022 BMW i7 elektrikli sedan tanıtıldı

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Görüş Bildir