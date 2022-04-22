Denizli'de öğrencilere uyuşturucu satan şahıslar yakayı ele verdi

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde temin eden 9 tacir eş zamanlı operasyonla yakalanırken, bu kişilerden 7'sinin tutuklandığı öğrenildi.

Denizli il merkezi ve ilçelerinde, üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde temin eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde 9 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyon sonucunda şüphelileri yakaladı.

Uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Yapılan çalışmalarda ise satışa hazır vaziyette 65 gram skunk maddesi, 42 kök kenevir bitkisi, 1 adet kenevir yetiştirmek için düzenek, 8 adet cep telefonu ve 10 adet taşınabilir bellek ele geçirildi.

7 tutuklama

Adli makamlara "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edilen toplam 9 tacirden 7’si tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı.