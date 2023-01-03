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- Denizli'de öğretmen kadın, evinde ölü bulundu
Denizli'de öğretmen kadın, evinde ölü bulundu
- 03.01.2023 - 18:52
Denizli'de bilim ve sanat merkezinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Özge Duru'dan (35) haber alamayan meslektaşları, Duru'nun yalnız yaşadığı eve gitti.
Kentin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'ndeki çalan kapının açılmaması ardından itfaiyeyle beraber içeri giren öğretmenin meslektaşları, Duru’nun cansız bedeniyle karşılaştı.
Aile sinir krizi geçirdi
Güvenlik önlemleri alan ekipler detaylı çalışma gerçekleştirirken, acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.
Öğretmenin cenazesi, evde yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek
İHA'nın haberine göre; sağlık problemleri olduğu öğrenilen ve bundan dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilen Duru'nun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.