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    Denizli'de öğretmen kadın, evinde ölü bulundu

    Bilim ve sanat merkezinde görevli olan 35 yaşındaki matematik öğretmeni Özge Duru, yaşadığı evde, meslektaşları tarafından ölü olarak bulundu.
    • 03.01.2023 - 18:52
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    Denizli'de öğretmen kadın, evinde ölü bulundu

    Denizli'de bilim ve sanat merkezinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Özge Duru'dan (35) haber alamayan meslektaşları, Duru'nun yalnız yaşadığı eve gitti.

    Kentin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'ndeki çalan kapının açılmaması ardından itfaiyeyle beraber içeri giren öğretmenin meslektaşları, Duru’nun cansız bedeniyle karşılaştı.

    Aile sinir krizi geçirdi

    Güvenlik önlemleri alan ekipler detaylı çalışma gerçekleştirirken, acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

    Öğretmenin cenazesi, evde yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

    Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek

    İHA'nın haberine göre; sağlık problemleri olduğu öğrenilen ve bundan dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilen Duru'nun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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