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Denizli'de öğretmen kadın, evinde ölü bulundu

Denizli'de öğretmen kadın, evinde ölü bulundu

Bilim ve sanat merkezinde görevli olan 35 yaşındaki matematik öğretmeni Özge Duru, yaşadığı evde, meslektaşları tarafından ölü olarak bulundu.