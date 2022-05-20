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    Denizli'de okul müdürü, engelli çalışanı darbetti

    Görevini yapmadığını iddia ettiği yüzde 49 engelli çalışanı darbeden okul müdürü, şiddet uyguladığı sırada kameraya yansıdı.
    • 20.05.2022 - 18:03
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    Denizli'de okul müdürü, engelli çalışanı darbetti

    Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan meslek lisesinde okul müdürü ile engelli çalışan arasında tartışma çıktı.

    Lisede görev yapan engelli memur Ercan Topcu ile okul müdürü arasındaki bir süredir devam eden tartışmalar bir anda yerini kavgaya bıraktı.

    İddiaya göre okul müdürü Ö.F., kendisine verilen görevleri yerine getirmediği gerekçesiyle psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Topcu’ya tokat attı.

    Darp raporu aldı

    Yediği tokatla şok geçiren Topcu ile okul müdürü arasında başlayan kavga, öğretmenlerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Yediği dayaktan sonra hastaneye giden Topcu, aldığı darp raporunun ardından okul müdüründen şikayetçi oldu.

    Denizli de okul müdürü, engelli çalışanı darbetti #1

    “Görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüm”

    Okul müdürü tarafından saldırıya maruz kalan engelli memurun yanında olduğunu söyleyen eğitim çalışanları sendikasının Denizli temsilcisi Özlem Tam, dayakçı müdürden şikayetçi olduklarını belirterek, “Öncelikli olarak üyemizin bu yaşadığı durumdan üzgünüz. Tarafsız bir şekilde yargılama yapılacağından eminiz. Yüzde 49 engelli bireyimiz devlet memuru olmasına rağmen yaşadığı durum vahimdir. Kamera kayıtlarında yer aldığı gibi üzücü bir durumdur. Görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüm. Bir eğitimcinin bu yanlış davranışı sergilemesi bizi derinden sarsmıştır. Konu cumhuriyet başsavcılığına intikal etmiştir. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık ve şikayetçi olduk.” dedi.

    Denizli de okul müdürü, engelli çalışanı darbetti #2

    Okul müdürü sorulara cevap vermedi

    Engelli memur Ercan Topcu’nun iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakan okul müdürü Ö.F. ise yargıya yansıyan iddialarda ilgili açıklama yapamayacağını ifade etti.

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    Denizli de okul müdürü, engelli çalışanı darbetti #4

    Denizli de okul müdürü, engelli çalışanı darbetti #5

    Denizli de okul müdürü, engelli çalışanı darbetti #6


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