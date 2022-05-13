Denizli’de ölü bulunan hamile kadının katili kocası çıktı

İkiz bebeklere 5 aylık hamile olan 2 çocuk annesi eşini öldüren koca, tutuklandı. Cani kocanın cinayete hırsızlık süsü vermeye çalıştığı belirlendi.

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'dan (43) uzun süre haber alamayan yakınları, kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı'yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu.

Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi.

Kalp krizi ihtimali değerlendirildi

İlk belirlemelere göre 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirildi.

Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmezken; Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Boğazında morluk ve parmak izi

Genç kadının bu sabah saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda ön otopsisi tamamlanınca korkunç detay da ortaya çıktı.

Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edildi.

Ayrıca Hatice Çaltı’nın tırnaklarında deri dokuları bulundu ve adli tıp incelemesine gönderildi.

Önce serbest bırakıldı

Yapılan ön otopsinin ardından genç kadının öldürülmüş olabileceği kesinlik kazanırken; şüpheli olarak Çaltı'nın 46 yaşındaki eşi Ramazan Ç. gözaltına alındı.

Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen Ramazan Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı itiraz etti

Buldan Cumhuriyet Savcısı’nın karara itiraz etmesi üzerine aynı gece Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada itiraz kabul edildi ve şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı.

Tutuklandı

Buldan Adliyesi’ne sevk edilen koca Ramazan Ç., adli kontrol kararına yapılan itirazı kabul eden Denizli 1. Ağır Cezaya Mahkemesi'nde görülen duruşmaya güvenlik gerekçesiyle SEGBİS üzerinden katıldı.

Dosyadaki bilgiler ve delillere göre şüpheli bulunan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Nasıl kıydın vicdansız?”

Karnındaki ikizleriyle hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Hatice Çatlı’yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlıya, adliye çıkışında eşinin yakınları büyük tepki gösterdi.

Çatlı’nın yakınlarının “Nasıl kıydın vicdansız? Nasıl kıydın çocuğuyla beraber? Hani Hatice’m Hatice’m diyordun. Bizden bile koruyordun. Çürürsün inşallah orada. Çürü orada, senin de orada ölün çıkar inşallah” şeklinde feryatlar etti.

Hırsızlık süsü vermeye çalıştı

İHA’nın haberine göre Ramazan Ç’nin eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ve banyodaki musluğu açık bıraktığı ortaya çıktı.

Kocası tarafından öldürülen Hatice Çatlı’nın cenazesi ise Buldan Asi Mezarlığı’nda toprağa verildi.