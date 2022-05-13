Petrol
109.19
1.62%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
485.797
13.51%
BTXN Coin
13.58
6.17%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Denizli’de ölü bulunan hamile kadının kocası serbest kaldı

    Evinin banyosunda ölü olarak bulunan iki çocuk annesi ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile kadının gözaltına alınan kocası, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 13.05.2022 - 08:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de ölü bulunan hamile kadının kocası serbest kaldı

    Denizli’nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de oturan iki çocuk annesi ve ikiz bebeklere hamile Hatice Çaltı'dan (43) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri Çaltı'yı banyoda hareketsiz şekilde buldu.

    Başından yaralı olan Çaltı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Evde ve banyoda inceleme

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde ve banyoda inceleme yaptı.

    Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Denizli’de ölü bulunan hamile kadının kocası serbest kaldı #1

    Başındaki yara izi

    Yapılan otopside Çaltı'nın sadece başında yara izi olduğu, vücudunun herhangi bir yerinde kesici ve delici alet yarası olmadığı belirlendi.

    Kadının, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için üzerinden alınan örnekler Antalya'ya gönderildi.

    Denizli’de ölü bulunan hamile kadının kocası serbest kaldı #2

    Kocası serbest bırakıldı

    Olayla ilgili soruşturma kapsamında ölümü şüpheli bulunan Çaltı'nın eşi Ramazan Çaltı, polis tarafından gözaltına alındı.

    Ramazan Çaltı, eşinin ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle adliyeye sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre Ramazan Çaltı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar
    3. Sayfa

    Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar

    Dünyanın en değerli şirketi: Saudi Aramco
    Ekonomi

    Dünyanın en değerli şirketi: Saudi Aramco

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir