Denizli’de ölü bulunan hamile kadının kocası serbest kaldı

Evinin banyosunda ölü olarak bulunan iki çocuk annesi ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile kadının gözaltına alınan kocası, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli’nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de oturan iki çocuk annesi ve ikiz bebeklere hamile Hatice Çaltı'dan (43) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri Çaltı'yı banyoda hareketsiz şekilde buldu.

Başından yaralı olan Çaltı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evde ve banyoda inceleme

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde ve banyoda inceleme yaptı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Başındaki yara izi

Yapılan otopside Çaltı'nın sadece başında yara izi olduğu, vücudunun herhangi bir yerinde kesici ve delici alet yarası olmadığı belirlendi.

Kadının, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için üzerinden alınan örnekler Antalya'ya gönderildi.

Kocası serbest bırakıldı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında ölümü şüpheli bulunan Çaltı'nın eşi Ramazan Çaltı, polis tarafından gözaltına alındı.

Ramazan Çaltı, eşinin ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle adliyeye sevk edildi.

DHA’nın haberine göre Ramazan Çaltı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.