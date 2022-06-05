Denizli'de ölü bulunan kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı

Pamukkale ilçesinde iddiaya göre, marketten döndüğünde sevgilisini asılı bulan şahıs ekiplere ihbarda bulundu. Ekiplerin gözaltına aldığı şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatleinde markete giden 22 yaşındaki H.H.G. eve geri döndüğünde dehşeti yaşadı.

İddiaya göre, beraber kaldığı kız arkadaşı Nargıza Zhakupova’yı (31) asılı halde bulan şahıs ihbarda bulundu.

Hayatını kaybettiği tespit edilidi

Gencin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Zhakupova’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından yabancı uyruklu kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Çalışmaların ardından H.H.G. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Şahıs hakkındaki işlemler devam ediyor

Öte yandan; hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadından alınan örneklerin Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, H.H.G.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.