Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
495.080
0.01%
BTXN Coin
13.69
5.22%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Denizli'de ölü bulunan kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı

    Pamukkale ilçesinde iddiaya göre, marketten döndüğünde sevgilisini asılı bulan şahıs ekiplere ihbarda bulundu. Ekiplerin gözaltına aldığı şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
    • 05.06.2022 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de ölü bulunan kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatleinde markete giden 22 yaşındaki H.H.G. eve geri döndüğünde dehşeti yaşadı.

    İddiaya göre, beraber kaldığı kız arkadaşı Nargıza Zhakupova’yı (31) asılı halde bulan şahıs ihbarda bulundu.

    Hayatını kaybettiği tespit edilidi

    Gencin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Zhakupova’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Denizli de ölü bulunan kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı #1

    Erkek arkadaşı gözaltına alındı

    Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından yabancı uyruklu kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Çalışmaların ardından H.H.G. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

    Şahıs hakkındaki işlemler devam ediyor

    Öte yandan; hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadından alınan örneklerin Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, H.H.G.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Bursa’da taze fasulye hasadı başladı
    Ekonomi

    Bursa’da taze fasulye hasadı başladı

    Trabzon’da Kanuni Bulvarı’nda viyadük inşaatları devam ediyor
    Ekonomi

    Trabzon’da Kanuni Bulvarı’nda viyadük inşaatları devam ediyor

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir