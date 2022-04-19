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- Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler
Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler
- 19.04.2022 - 13:36
- Güncelleme : 19.04.2022 - 14:00
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde yürürken daha önce aralarında husumet olan çocukla karşılaşan 7 kişilik grup, yaşanan sözlü tartışmanın ardından bir anda çocuğa saldırdı.
Tartışma, bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı.
Acımasızca dövdüler
Kaba kuvvete başvuran şehir eşkıyaları, tek başına korumasız kalan çocuğu aralarına alıp yerde sürükleyerek acımasızca tekme tokat dövdü.
Film seyreder gibi izlediler
Terör estiren grubun çocuğu linç etmeye çalıştığı anlara tanık olan kalabalık, çocuğu kurtarmak yerine film seyreder gibi kavgayı izlemeyi tercih etti.
Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler ViDEO
Araya giren esnaf da dayak yedi
Kavgayı gören duyarlı bir esnaf, çocuğu kurtarmak için kendi canını riske attı ve araya girmeye çalıştı.
Ancak talihsiz esnaf bunun bedelini ağır ödedi.
Önce küfür sonra saldırı
Acımasızca çocuğa saldıran şehir eşkıyaları, esnafa önce küfüler savurdu, sonra öfkelerini ona yöneltti.
Esnaf tekme tokat dayak yedikten sonra çevrede izleyenler araya girdi.
Uçan tekme attı
Temas bitti ancak sözlü tartışma devam etti.
Bu kez o saldırganlardan biri esnafa uçan tekme attı.
İHA’da yer alan habere göre 7 kişilik grup, kalabalığın artmasıyla birlikte güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden hızlıca kaçtı.