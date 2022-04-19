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    Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler

    7 kişilik grup, sokak ortasında karşılaştıkları çocuğu ve ardından araya girerek onu korumaya çalışan esnafı tekme tokat dövdü. Kavga, saniye saniye kameralara yansıdı.
    • 19.04.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:00
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    Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde yürürken daha önce aralarında husumet olan çocukla karşılaşan 7 kişilik grup, yaşanan sözlü tartışmanın ardından bir anda çocuğa saldırdı.

    Tartışma, bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı.

    Acımasızca dövdüler

    Kaba kuvvete başvuran şehir eşkıyaları, tek başına korumasız kalan çocuğu aralarına alıp yerde sürükleyerek acımasızca tekme tokat dövdü.

    Film seyreder gibi izlediler

    Terör estiren grubun çocuğu linç etmeye çalıştığı anlara tanık olan kalabalık, çocuğu kurtarmak yerine film seyreder gibi kavgayı izlemeyi tercih etti.

    Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler ViDEO

    Araya giren esnaf da dayak yedi

    Kavgayı gören duyarlı bir esnaf, çocuğu kurtarmak için kendi canını riske attı ve araya girmeye çalıştı.

    Ancak talihsiz esnaf bunun bedelini ağır ödedi.

    Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler #1

    Önce küfür sonra saldırı

    Acımasızca çocuğa saldıran şehir eşkıyaları, esnafa önce küfüler savurdu, sonra öfkelerini ona yöneltti.

    Esnaf tekme tokat dayak yedikten sonra çevrede izleyenler araya girdi.

    Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler #2

    Uçan tekme attı

    Temas bitti ancak sözlü tartışma devam etti.

    Bu kez o saldırganlardan biri esnafa uçan tekme attı.

    İHA’da yer alan habere göre 7 kişilik grup, kalabalığın artmasıyla birlikte güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden hızlıca kaçtı.

    Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler #3

    Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler #4

    Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler #5

    Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler #6


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