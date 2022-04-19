7 kişilik grup, sokak ortasında karşılaştıkları çocuğu ve ardından araya girerek onu korumaya çalışan esnafı tekme tokat dövdü. Kavga, saniye saniye kameralara yansıdı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde yürürken daha önce aralarında husumet olan çocukla karşılaşan 7 kişilik grup, yaşanan sözlü tartışmanın ardından bir anda çocuğa saldırdı.

Tartışma, bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı.

Acımasızca dövdüler

Kaba kuvvete başvuran şehir eşkıyaları, tek başına korumasız kalan çocuğu aralarına alıp yerde sürükleyerek acımasızca tekme tokat dövdü.

Film seyreder gibi izlediler

Terör estiren grubun çocuğu linç etmeye çalıştığı anlara tanık olan kalabalık, çocuğu kurtarmak yerine film seyreder gibi kavgayı izlemeyi tercih etti.

Denizli’de önce çocuğu ardından korumaya çalışan esnafı dövdüler ViDEO

Araya giren esnaf da dayak yedi

Kavgayı gören duyarlı bir esnaf, çocuğu kurtarmak için kendi canını riske attı ve araya girmeye çalıştı.

Ancak talihsiz esnaf bunun bedelini ağır ödedi.

Önce küfür sonra saldırı

Acımasızca çocuğa saldıran şehir eşkıyaları, esnafa önce küfüler savurdu, sonra öfkelerini ona yöneltti.

Esnaf tekme tokat dayak yedikten sonra çevrede izleyenler araya girdi.

Uçan tekme attı

Temas bitti ancak sözlü tartışma devam etti.

Bu kez o saldırganlardan biri esnafa uçan tekme attı.

İHA’da yer alan habere göre 7 kişilik grup, kalabalığın artmasıyla birlikte güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden hızlıca kaçtı.