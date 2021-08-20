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    Denizli'de orman yangını çıktı

    Acıpayam ilçesi Köyceğiz sınırına yakın ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyor.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 16:55
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    Denizli'de orman yangını çıktı

    Denizli'nin Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Sandalcık’ın, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinin sınırına yakın ormanlık alanda çıkan yangını görenler, durumu ekiplere haber verdi.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

    Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    Çevrede korku dolu anlar yaşanırken, olay yerine gelen ekipler havadan ve karadan yaptığı müdahale ile yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almaya çalışıyor.

    Denizli de orman yangını çıktı #1

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