- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Denizli’de ormanlık alanda yangın
Denizli’de ormanlık alanda yangın
Bir tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana yayıldı. Alevlere 2 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve iş makineleri ile hem havadan hem karardan müdahale ediliyor.
- İHA
- 10.07.2021 - 17:24
Denizli’nin Acıpayam ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde bulunan bir tarlada öğle saatlerinde başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçradı.
Alevler kısa sürede geniş alan yayıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Suçatı Mahallesi’ne yakın noktada bulunan Akseki mevkisine uzanan ormanlık alana 2 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve iş makineleri ile müdahale edildi.
YANGIN ÇEVRESİNDE YERLEŞİM YERİ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ
Ormanlık alana yayılan alevlerin çevresinde yerleşim yeri bulunmadığı belirtildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.