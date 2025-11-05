Abone ol: Google News

Denizli’de oto galeriyi kundaklayan şüpheli: İntikam için ateşe verdim

Pamukkale ilçesinde bir oto galeride kundaklama sonucu çıkan yangında iş yerinde ve 5 araçta ciddi hasar oluştu. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüpheli E.K., yangını intikam amacıyla çıkardığını söyledi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 19:03
Denizli’de oto galeriyi kundaklayan şüpheli: İntikam için ateşe verdim
  • Pamukkale'de bir oto galeri kundaklama sonucu büyük hasar gördü.
  • Şüpheli E.K., yangını intikam amacıyla çıkardığını itiraf etti.
  • Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki oto galeriden alevler yükseldi.

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre içinde büyüyen yangın, içerideki otomobillere sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda alevleri kontrol altına aldı.

İNTİKAM İÇİN KUNDAKLADI

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, olayın kundaklama olduğu belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

E.K.’nın ifadesinde, 11 Ekim’de kuzeni Önder Kandemir’i silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Halil Bulut’a zarar verme amacıyla oto galeriyi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Galeri ve 5 araçta maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

3. Sayfa Haberleri