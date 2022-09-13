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    Denizli'de otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

    Çal ilçesinde ilerleyen otomobil, aynı istikametteki elektrikli bisiklete vurdu. Elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 13.09.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 18:06
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    Denizli'de otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

    Denizli'nin Çal ilçesi İsmailler Mahallesi üzerinde Şamil B.’nin kullandığı 20 NB 483 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Eylül A.’nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü ve yolcu konumundaki Hatice İrem B. metrelerce fırladı.

    Bisiklet sürücüsü tedavi altına alındı

    İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, elektrikli bisiklette bulunan yaralıları Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Otomobil sürücüsü Şamil B. ise ifadesi alınmak üzere Çal İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. İncelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.


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