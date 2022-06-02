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- Denizli’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Denizli’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
- 02.06.2022 - 08:39
Denizli’nin Serinhisar ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde seyir halinde olan Ömer Tozgun (30) yönetimindeki 48 AGB 816 plakalı otomobil, saat 19.00 sıralarında Kuyucak Köprüsü mevkisinde karşı yönden gelen Ziya Tosun'un kullandığı 15 FE 677 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Anne-kız hayata tutunamadı
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Tozgun ile araçtaki eşi Asiye Tozgun (26), kızı Huriye Tozgun (2), oğlu Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve kayınbiraderi Alperen Sarıoğlu'nu (16) Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazada ağır yaralanan Asiye Tozgun ile kızı Huriye Tozgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
16 yaşındaki genç ağır yaralı
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Alperen Sarıoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, baba Ömer Tozgun ile oğlu Yusuf Poyraz Tozgun'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Asiye Tozgun ile kızı Huriye Tozgun'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaçak kamyonet sürücüsü aranıyor
DHA’nın haberine göre kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan kamyonet sürücüsü Ziya Tosun'un yakalanması için çalışma başlattı.