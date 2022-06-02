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Denizli’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve 2 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi, baba ve oğlu ile toplam 3 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü ise kazadan sonra yaya olarak kaçıp, kayıplara karıştı.