Petrol
99.96
-0.23%
Euro
18.1148
-0.47%
Dolar
17.8638
0.52%
Altın
986.59
0.36%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.178
-3.74%
BTXN Coin
9.52
-5.92%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

    Denizli'nin Tavas ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    • 26.07.2022 - 19:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

    Denizli-Muğla karayolu Hırka Mahallesi'nde Denizli'den Muğla'nın yönüne giden Berkay Arıca yönetimindeki 23 ADE 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenadındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye kaldırıldılar

    Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 32 yaşındaki sürücü Berkay Arıca ile araçta bulunan 52 yaşındaki Necati Arıca ve 50 yaşındaki Aydın Arıca, Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar

    Durumu ağır olan yaralılardan Necati Arıca ile Berkay Arıca doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Arıca'nın ise tedavisi sürüyor.

    DHA'nın haberine göre, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Denizli de otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı #1

    Denizli de otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı #2

    Denizli de otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı #3

    Denizli de otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    Adil Rami'den Türk menajer açıklaması
    Futbol

    Adil Rami'den Türk menajer açıklaması

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Ankete harcadığı para ortaya çıktı
    Gündem

    Ankete harcadığı para ortaya çıktı

    Görüş Bildir