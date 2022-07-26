Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli-Muğla karayolu Hırka Mahallesi'nde Denizli'den Muğla'nın yönüne giden Berkay Arıca yönetimindeki 23 ADE 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenadındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 32 yaşındaki sürücü Berkay Arıca ile araçta bulunan 52 yaşındaki Necati Arıca ve 50 yaşındaki Aydın Arıca, Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar

Durumu ağır olan yaralılardan Necati Arıca ile Berkay Arıca doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Arıca'nın ise tedavisi sürüyor.

DHA'nın haberine göre, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.













