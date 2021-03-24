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    Denizli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

    Kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 07:46
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    Denizli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

    Denizli’nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi yolunda Ayazçalı mevkisinde Sefa Çağlayan’ın (22) kullandığı 20 AEM 850 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, şarampole devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Sefa Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar Yahya Caner, Coşkun Ertan, Ali Çayan ile Murat Yıldırım ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Denizli de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı #1

    YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE KURTARILAMADI

    Kazada ağır yaralanan Ali Çayan'ın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Diğer yaralıların hastanede tedavileri sürerken, Sefa Çağlayan'ın cenazesi otopsi için Serinhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Denizli de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı #2

    Denizli de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı #3

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