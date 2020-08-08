Denizli'de otomobil tarlaya uçtu: Anne öldü, 3 yaralı

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Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, otomobili ile tarlaya uçtu. Otomobildeki anne hayatını kaybederken, eş ve 2 çocuk yaralandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde saat 09.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Otomobili ile Çameli- Fethiye Karayolu Başkacı kavşağında, Denizli yönünden Çameli ilçesinin Elmalı Mahallesi yönüne giden 32 yaşındaki İlhan Korkmaz direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇTAKİLER YARALANDI

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçan araçta bulunan sürücü İlhan Korkmaz, eşi Emine, çocukları İlknur (19) ve Emrecan Korkmaz (12) yaralandı.

ANNE KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yaralılardan Emine Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AİLENİN DİĞER FERTLERİNİN DURUMU AĞIR

İlk müdahalelerinin andından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İlhan Korkmaz ve iki çocuğunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.









