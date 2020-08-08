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    Denizli'de otomobil tarlaya uçtu: Anne öldü, 3 yaralı

    Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, otomobili ile tarlaya uçtu. Otomobildeki anne hayatını kaybederken, eş ve 2 çocuk yaralandı.
    • DHA
    • 08.08.2020 - 12:40
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    Denizli'de otomobil tarlaya uçtu: Anne öldü, 3 yaralı

     

    Denizli'nin Çameli ilçesinde saat 09.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

    Otomobili ile Çameli- Fethiye Karayolu Başkacı kavşağında, Denizli yönünden Çameli ilçesinin Elmalı Mahallesi yönüne giden 32 yaşındaki İlhan Korkmaz direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    ARAÇTAKİLER YARALANDI

    Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçan araçta bulunan sürücü İlhan Korkmaz, eşi Emine, çocukları İlknur (19) ve Emrecan Korkmaz (12) yaralandı.

    ANNE KURTARILAMADI

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yaralılardan Emine Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    AİLENİN DİĞER FERTLERİNİN DURUMU AĞIR

    İlk müdahalelerinin andından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İlhan Korkmaz ve iki çocuğunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Denizli de otomobil tarlaya uçtu: Anne öldü, 3 yaralı #1

    Denizli de otomobil tarlaya uçtu: Anne öldü, 3 yaralı #2

    Denizli de otomobil tarlaya uçtu: Anne öldü, 3 yaralı #3

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