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- Denizli'de otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
Denizli'de otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
- 17.05.2022 - 14:15
- Güncelleme : 17.05.2022 - 14:34
Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Kudret Çalık Bulvarı’nda seyir halinde olan Hüseyin Erten (28) idaresindeki otomobil, hızla yol üzerinde park halinde olan tıra arkadan çarparak altına girdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Yapılan ilk kontrollerde, baba Hüseyin Erten ve anne Yasemin Erten’in (25) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sıkışan cansız bedenleri, itfaiye ekipleri çıkardı
Kazayı yaralı olarak atlatan 5 yaşındaki Osman Erten ise Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hüseyin-Yasemin Erten çiftinin cansız bedenlerinin, feci şekilde araca sıkıştığı görüldü. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan çiftin cansız bedenleri morga kaldırıldı.
Denizli'de otomobil tırın altına girdi ViDEO
Soruşturma başlatıldı
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.