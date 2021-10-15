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    Denizli'de otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: Baba ile oğlu can verdi

    Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üst geçidin beton ayağına çarparken, kazada baba ile 4 yaşındaki oğlu hayatlarını kaybetti.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 01:33
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 01:55
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    Denizli'de otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: Baba ile oğlu can verdi

    Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde, Alaattin Taş idaresindeki 20 AB 064 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    ÜST GEÇİDİN BETON AYAĞINA ÇARPTI

    Savrulan araç üst geçidin beton ayağına çarptı. Beton ayağa çarpan araç tekrar yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Denizli'de otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: Baba ile oğlu can verdi - Video

    BABASI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Taş’ın oğlu Doğukan Taş’ı ve kimliği belirsiz bir şahsı Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan ilk müdahalede ise Alaattin Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Denizli de otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: Baba ile oğlu can verdi #1

    MİNİK DOĞUKAN DA KURTARILAMADI

    Acılı haberi duyan aile yakınları olay yerine geldiği anda feryadı yürekleri dağladı. Bu sırada hastaneden acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan Taş’ın 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş’ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Denizli de otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: Baba ile oğlu can verdi #2

    YARALI YOLCUNUN DURUMU AĞIR

    Kimliği tespit edilemeyen yolcu konumundaki kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Alaattin Taş’ın yapılan incelemelerin ardından cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: Baba ile oğlu can verdi #3

    Denizli de otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: Baba ile oğlu can verdi #4

    Denizli de otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: Baba ile oğlu can verdi #5

    Denizli de otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: Baba ile oğlu can verdi #6

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