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- Denizli'de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı
Denizli'de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı
- 17.05.2022 - 16:41
- Güncelleme : 17.05.2022 - 17:00
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bisikletle ilerleyen 16 yaşındaki Batuhan Dereli, Mustafa B. (32) isimli şahsın idaresindeki 34 AHS 903 plakalı otomobilin altında kaldı.
Dereli savrulma şiddetiyle yere yığılırken, otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı.
Genç sporcu olay anında can verdi
DHA'nın aktarımına göre, bisiklet parçalara ayrılırken, genç bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaşamını yitiren Pamukkale Su Sporları Kulübü Derneği yüzücüsü Batuhan Dereli'nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.
Dereli için Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Dereli'nin babası Özgür Dereli, annesi Fatma Dereli'nin yanı sıra yakınları katıldı.
Denizli'de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı ViDEO
9 madalyası tabutunun üstüne bırakıldı
Katıldığı yerel ve bölgesel yarışmalarda 9 madalyası bulunan Dereli'nin tabutunun üzerine bu madalyaları koyuldu.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Dereli, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Otomobil sürücüsü saklandığı evinde yakalandı
Öte yandan, Cinayet Büro polisleri, Batuhan Dereli'ye çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünün Mustafa B. olduğunu belirledi. Mustafa B., saklandığı evde bugün yakalanıp, gözaltına alındı.
Gencin katili adliyede
İfadesinde, kaza nedeniyle korktuğu için kaçtığını söyleyen Mustafa B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.