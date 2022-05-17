Petrol
114.71
0.41%
Euro
16.63
2.41%
Dolar
15.75
1.35%
Altın
931.53
1.39%
Borsa
2410
0.79%
Bitcoin
484.028
3.04%
BTXN Coin
14.70
13.07%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Denizli'de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı

    Pamukkale ilçesinde bisikletiyle karşıya geçmek isterken otomobil çarpmasıyla hayatını kaybeden genç sporcu, yüzme branşından kazandığı 9 madalyası tabutuna konularak sonsuzluğa yürüdü.
    • 17.05.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bisikletle ilerleyen 16 yaşındaki Batuhan Dereli, Mustafa B. (32) isimli şahsın idaresindeki 34 AHS 903 plakalı otomobilin altında kaldı.

    Dereli savrulma şiddetiyle yere yığılırken, otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı.

    Genç sporcu olay anında can verdi

    DHA'nın aktarımına göre, bisiklet parçalara ayrılırken, genç bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kazada yaşamını yitiren Pamukkale Su Sporları Kulübü Derneği yüzücüsü Batuhan Dereli'nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

    Dereli için Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Dereli'nin babası Özgür Dereli, annesi Fatma Dereli'nin yanı sıra yakınları katıldı.

    Denizli'de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    Denizli de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı #1

    9 madalyası tabutunun üstüne bırakıldı

    Katıldığı yerel ve bölgesel yarışmalarda 9 madalyası bulunan Dereli'nin tabutunun üzerine bu madalyaları koyuldu.

    Cenaze namazının kılınmasının ardından Dereli, gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Otomobil sürücüsü saklandığı evinde yakalandı

    Öte yandan, Cinayet Büro polisleri, Batuhan Dereli'ye çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünün Mustafa B. olduğunu belirledi. Mustafa B., saklandığı evde bugün yakalanıp, gözaltına alındı.

    Denizli de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı #2

    Gencin katili adliyede

    İfadesinde, kaza nedeniyle korktuğu için kaçtığını söyleyen Mustafa B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Denizli de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı #3

    Denizli de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı #4

    Denizli de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı #5

    Denizli de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı #6

    Denizli de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı #7

    Denizli de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı #8

    Denizli de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı #9

    Denizli de otomobilin altında kalan bisikletli genç, son yolculuğuna uğurlandı #10


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Inter, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı
    Dünyadan futbol

    Inter, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı

    6 ilde FETÖ soruşturması: 11 gözaltı kararı
    3. Sayfa

    6 ilde FETÖ soruşturması: 11 gözaltı kararı

    Görüş Bildir