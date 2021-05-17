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    Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

    Yaya geçidinden geçmek istediği sırada kaza geçirerek ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 14:01
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 14:57
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    Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Ulus kavşağında, Selahattin Duman'ın idaresindeki 20 SD 345 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen F.E. ve arkadaşına çarptı.

    METRELERCE SAVRULDU

    Çarpmanın etkisiyle F.E. yaklaşık 40 metre fırlayarak yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, çok fazla kan kaybeden F.E.’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    KURTARILAMADI

    Hastaneye kaldırılan F.E.'nin yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız 40 metre öteye fırladı

    SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Olay yerine gelen polis ekipleri ise sürücü Selahattin Duman’ı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan F.E.’nin arkadaşı ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı #1

    Denizli de otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı #2

    Denizli de otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı #3

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