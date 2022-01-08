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    Denizli'de otomobiliyle trafik ışıklarını söküp götürdü

    Kontrolden çıkan aracın yerinden söktüğü trafik ışıkları metrelerce sürüklenirken, kadın sürücü kazanın etkisiyle şoka girdi.
    • İHA
    • 08.01.2022 - 15:37
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    Denizli'de otomobiliyle trafik ışıklarını söküp götürdü

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde Hülya O. idaresindeki 45 HD 1923 plakalı otomobil, ışıklardan geçerken kontrolden çıktı.

    Hızla kaldırıma doğru ilerleyen otomobil, trafik ışıklarına çaptı.

    TRAFİK IŞIKLARI METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    Demir direği yerinde sökerek yaklaşık 50 metre sürükleyen otomobil, kaldırımı aşarak süs havuzuna birkaç metre kala durabildi.

    SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

    Kentin simgesi horoz heykelinin de yer aldığı meydanda yaşanan kaza sırasında kaldırımın boş olması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Şok geçiren sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Araçtan indirilen Hülya O., vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

    Denizli de otomobiliyle trafik ışıklarını söküp götürdü #1

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Maddi hasarın oluştuğu otomobilden bir süre sonra dumanlar çıkmaya başladı. Duruma itfaiye ekipleri müdahale etti. Araç daha sonra çekici yardımıyla bölgeden alındı.

    Denizli de otomobiliyle trafik ışıklarını söküp götürdü #2

    Denizli de otomobiliyle trafik ışıklarını söküp götürdü #3


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