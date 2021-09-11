Denizli'de oyuncağı kaybolan öğrencinin velisi, öğretmeni darbetti

Oğlunun sınıfta oyuncağının kaybolmasından öğretmeni sorumlu tutan veli, tartıştığı öğretmeni darbetti. Kavgayı diğer öğretmenler ayırırken, mağdur öğretmen şikayetçi oldu.

Dün Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Kuşpınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun önünde Ziya U., birinci sınıfta okuyan oğlu Ayhan U.'nun sınıfta kaybettiğini söylediği pop it oyuncak için okula geldi.

Ziya U., oğlunun sınıf öğretmeni Tevfik Akkılıç'ı telefonla arayarak okulun önüne gelmesini istedi.

Ziya U. okulun bahçesinin kapısının önüne gelen Akkılıç'tan kayıp oyuncağın bulunmasını istedi.

VELİ, ÖĞRETMENİ DARBETTİ

İkili arasında çıkan tartışmada Ziya U., öğretmen Akkılıç'ı okul önünde darbetti. Olayı gören diğer öğretmenler müdahale ederek kavgayı ayırdı.

İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralanan Akkılıç, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrenci velisi Ziya U. ise polis tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aynı zamanda avukat olan Akkılıç, darp raporu alıp şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Ziya U. da öğretmenden şikayetçi oldu. Ziya U. ifade işlemlerini ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









