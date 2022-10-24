Petrol
91.31
-0.03%
Euro
18.3896
0.32%
Dolar
18.5971
0.09%
Altın
984.73
-0.58%
Borsa
3983
1.23%
Bitcoin
363.269
0.14%
BTXN Coin
10.21
4.71%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Denizli’de oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 haftada yapılan operasyonlarda 9 şüpheli, oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu madde ve çok sayıda malzeme ile yakalandı.
    • 24.10.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 16:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı

    Denizli’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde, kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

    Yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 9 tacir gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; yapılan operasyonlar neticesinde toplam 448 gram metamfetamin maddesi , 6304 birim sentetik kannabinoid maddesi, 40 gram eroin maddesi, 265 gram esrar maddesi, 17 adet sentetik ecza hap, 5 adet extacy hap ve 1 adet hassas terazi, oyuncak içerisine gizlenmiş vaziyette metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    9 şüpheli, cezaevine gönderildi

    9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli’de oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı #1

    Denizli’de oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı #2

    Denizli’de oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı #3

    Denizli’de oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı #4


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Türkiye'nin ilk cep uydusu, Dünya'yı 2 bin 500 kez dolaştı
    Teknoloji

    Türkiye'nin ilk cep uydusu, Dünya'yı 2 bin 500 kez dolaştı

    Jorge Jesus'un basın toplantılarında kravat takma nedeni
    Futbol

    Jorge Jesus'un basın toplantılarında kravat takma nedeni

    Görüş Bildir