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Denizli’de oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı

Denizli’de oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 haftada yapılan operasyonlarda 9 şüpheli, oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu madde ve çok sayıda malzeme ile yakalandı.