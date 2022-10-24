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- Denizli’de oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı
Denizli’de oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 haftada yapılan operasyonlarda 9 şüpheli, oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu madde ve çok sayıda malzeme ile yakalandı.
- 24.10.2022 - 16:19
- Güncelleme : 24.10.2022 - 16:37
Denizli’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…
17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde, kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 9 tacir gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
İHA’nın haberine göre; yapılan operasyonlar neticesinde toplam 448 gram metamfetamin maddesi , 6304 birim sentetik kannabinoid maddesi, 40 gram eroin maddesi, 265 gram esrar maddesi, 17 adet sentetik ecza hap, 5 adet extacy hap ve 1 adet hassas terazi, oyuncak içerisine gizlenmiş vaziyette metamfetamin maddesi ele geçirildi.
9 şüpheli, cezaevine gönderildi
9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.