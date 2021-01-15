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    Denizli'de pansiyona yerleştirilen evsiz adam, ölü bulundu

    Evsiz olduğunu bildirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce pansiyona yerleştirilen Mustafa Sağ, yatağında ölü bulundu.
    • DHA
    • 15.01.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 12:25
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    Denizli'de pansiyona yerleştirilen evsiz adam, ölü bulundu

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Pelitlibağ Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kalan Mustafa Sağ'ı uyandırmak isteyen oda arkadaşı, uyandıramayınca yetkililerden yardım istedi.

    Pansiyon görevlileri ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Sağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Sağ'ın şüpheli ölümü sonrası oda arkadaşı ve 2 şahsın ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

    Yaşlı adamın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

    YALNIZCA 4 GÜN KALABİLDİ

    Sağ'ın 4 gün önce evsiz olduğunu bildirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce pansiyona yerleştirildiği ve ücretsiz konakladığı belirtildi.

     


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