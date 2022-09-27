Denizli'de parasını alamadığı şahısla karşılaşan kadın, adamı tokatladı

Pamukkale'de parasını alamadığı şahısla karşılaşan kadın, adamı herkesin içinde tokatlamaya başladı. Hırsını alamayınca ayakkabı fırlatan kadın, belli bir süre sonra gözden kayboldu.

Denizli'nin Pamukkele ilçesinde daha önceden husumetli olduğu kişiyle karşılaşan kadın sinirlerine hakim olamadı.

İşlek bir parkta parasını alamadığı erkekle karşılaşan kadın, bankta oturan adamın karşısına geçti.

Parasını isteyen kadın tartışmasının karşılığını alamayınca sinir krizi geçirdi.

Ayakkabıyla adama vurmaya başladı

Bir anda adamı tokatlamaya başlayan kadın hırsını alamayınca ayağındaki ayakkabıyla kimliği belirsiz adamıma vurmaya başladı.

Tepkisiz kalan adama 'paramı ver' dediği tespit edilen kadın, adamın yüzüne tükürdü.

Vatandaşlar tepkisiz kaldı

İHA'nın haberine göre, diğer bankta oturan vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi o anları izlemekle yetindi.

Vatandaşlar tarafından sonradan durdurulan kadın, güçlükle sakinleştirildi. Ardından adam ve kadın bölgeden uzaklaştı.