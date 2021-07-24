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    Denizli’de park halindeki araç kundaklandı

    Park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 08:47
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    Denizli’de park halindeki araç kundaklandı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi’nde, gece saatlerinde park halindeki bir otomobil maskeli bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek kundaklandı.

    Alevler kısa sürede aracı sardı.

    Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak daha fazla büyümeden söndürdü.

    Denizli’de park halindeki araç kundaklandı ViDEO

    Denizli’de park halindeki araç kundaklandı #1

    ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

    Görgü şahitlerini dinleyen polis ekipleri, şüpheli hakkında arama çalışması başlattı.

    Araçta incelemeler gerçekleştirildi.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli’de park halindeki araç kundaklandı #2

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