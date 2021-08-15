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    Denizli'de park halindeki araç yandı

    Park halindeki bir otomobil aniden alev alırken, yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. O anlar çekilen karelere yansıdı.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 15:50
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    Denizli'de park halindeki araç yandı

    Denizli'nin Çameli ilçesi Yunuspınarı Mahallesi Hayri Dev Caddesi üzerinde, park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı.

    Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye ihbar üzerine itfaiye geldi.

    İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

    Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

    Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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