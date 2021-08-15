- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Denizli'de park halindeki araç yandı
Denizli'de park halindeki araç yandı
Park halindeki bir otomobil aniden alev alırken, yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. O anlar çekilen karelere yansıdı.
- İHA
- 15.08.2021 - 15:50
Denizli'nin Çameli ilçesi Yunuspınarı Mahallesi Hayri Dev Caddesi üzerinde, park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı.
Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye ihbar üzerine itfaiye geldi.
İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.