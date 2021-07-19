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- Denizli'de park halindeki minibüs, alev aldı
Denizli'de park halindeki minibüs, alev aldı
Park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken minibüs, kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 19.07.2021 - 17:33
- Güncelleme : 19.07.2021 - 17:38
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Eskihisar Mahallesi'nde, yol kenarında park halindeki Berna İkinci'ye ait 20 ZV 498 plakalı minibüsün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsü sardı.
Minibüsten yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Minibüs, yangında kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Denizli'de park halindeki minibüs, alev aldı VİDEO