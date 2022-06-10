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    Denizli'de patlama, kaçak kazıyı ortaya çıkardı

    1 kişinin patlamada yaralandığı ihbarıyla hastanaye kaldırılmasının ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, 8 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.
    • 10.06.2022 - 13:24
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    Denizli'de patlama, kaçak kazıyı ortaya çıkardı

    Denizli’nin Çivril ilçesinde bir araya gelen 8 kişi, kaçak kazı çalışması yürüttü.

    Kültür ve Tabiat Varlığı bulmak için Çivril İlçesi, Koçak Mahallesi, Kızılkayalar'da hazine arazisi olduğu belirtilen noktada tarihi vasfı olduğu değerlendirilen kayaların bulunduğu mevkide kaçak kazı yapıldı.

    Kazıyı yapan Ahmet K.A., Serdar G. Süleyman G., Seyhan B., Ramazan A., Kadir B., Süleyman A. ve İbrahim T., karşılarına çıkan bir kayayı aşmak için patlayıcı madde kullanmak adına fünye sistemi kurdu.

    Vücuduna parça isabet etti

    Tam bu esnada hesapta olmayan bir patlama gerçekleşti. Patlama sonrası İbrahim T. vücuduna isabet eden parçalar sonucu yaralandı.

    Patlama sonrası Süleyman A., yaralıyı Çal Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan İbrahim T.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde ateşli silah ve muhtemel patlayıcı madde izlerine benzer yaralanmaların meydana geldiğine dair Adli Muayene Raporu tanzim edilmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin ifadelerini alan ekipler düğmeye bastı.

    Denizli de patlama, kaçak kazıyı ortaya çıkardı #1

    Fünyeyi jandarma PAMİT ekibi imha etti

    Jandarma ekipleritoplamda Çal ilçesinde 5 kişiyi, Çivril ilçesinde ise 3 kişiyi yakaladıktan sonra olay yerine gitti. Burada yapılan incelemede kurulu vaziyette fünyeye bağlı patlayıcı madde tespit edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekibi patlayıcıyı imha etti. Müze müdürlüğü ile birlikte yapılan inceleme sonrası kazı yapılan alan hızla kapatıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    Yakalanan şüpheliler ifadelerinin ardından Çivril İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, yaralanan İbrahim T. ise Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Denizli de patlama, kaçak kazıyı ortaya çıkardı #2

    Denizli de patlama, kaçak kazıyı ortaya çıkardı #3


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