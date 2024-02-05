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Denizli'de paylaşım yaptığı yaylada kullandığı ATV ile uçuruma düştü

Denizli'de paylaşım yaptığı yaylada kullandığı ATV ile uçuruma düştü Bağbaşı Yaylası'ndan sosyal medya paylaşımı yaptıktan 2 saat sonra kullandığı ATV ile uçuruma yuvarlanan Okan Meydan yaşamını yitirdi.