Denizli'de 'Pire Ailesi' lakaplı hırsızlık çetesi çökertildi

Yaklaşan kurban öncesi birçok hırsızlık olayına karışan ve anne, baba, oğul ve dayıdan oluşan şebeke, JASAT’ın titiz çalışması sonucu yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 8-14 Haziran 2021 tarihlerinde Buldan ve Güney ilçelerinde toplam 12 adet küçükbaş hayvanın çalınması olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde Buldan ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde yapılan detaylı araştırmada olayı Süleyman P. (44), Zekiye P. (41), Emre P. (17), Teksin U. (44) ve Ali K. (42) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi.

JANDARMADAN OPERASYON

Şüphelilerin hırsızlık için geldikleri aracı saatler düren güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek bulan JASAT, şüphelilerin adreslerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.

Şüpheliler Denizli JASAT koordinesinde yapılan operasyon sonucu Manisa’daki adreslerinde yakalandı.

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EVLERİ ARANDI

Ege bölgesindeki Uşak, Manisa, İzmir, Afyon, Çanakkale, Kütahya ve Denizli illerinde çok sayıda benzer suça karıştıkları tespit edilen ve kendilerini ‘Pire Ailesi' olarak adlandıran şebekenin evlerinde yapılan aramada, 2018 yılında çalınmış olan ve kayıp silah olarak aranan 1 adet av tüfeği ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Operasyon sonucunda 3 faili meçhul olayı aydınlatan JASAT ekipleri, şüphelileri sorgulamak üzere Denizli’ye getirdi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan GBT sorgusunda anne Zekiye P.’nin 8, baba Süleyman P.’nin 7, Zeliha P.’nin erkek kardeşi Teksin U.’nun (16) ve suç ortakları Ali K.’nın 13 suç kaydının olduğu belirlendi.

HIRSIZLIK ÇETESİ ADLİYEDE

İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerle birlikte suça karışan çiftin oğulları Emre P. (17) adliyeye sevk edildi.













