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Denizli'de polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı

Denizli'de polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan, dün etkili olan kar yağışının ardından bu sabah da buzlanma yaşanan karayolunda araçlar yolda kaldı, uzun kuyruklar oluştu.