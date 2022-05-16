Denizli'de prefabrik ev ilanıyla 30 kişiyi dolandırdılar

Prefabrik ev ilanları aracılığıyla önden paranın bir kısmını alıp, 30 kişiyi 500 bin TL dolandıran 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli’de internet üzerinden prefabrik ev ilanları aracılığı prefabrik ev yapılması konusunda vatandaşlar ile anlaştıktan sonra paranın bir kısmını alan 2 şüpheliye, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda şüphelilerin, 30 kişiyi 500 bin TL dolandırdığı öğrenildi.

30 kişiyi mağdur ettiler

İHA'nın haberine göre; paralarını geri vermeyen ve haksız kazanç elde eden 2 kişi, Denizli merkezli Ankara’da yapılan koordineli operasyonla yakalandı.

1 kişi tutuklandı

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.