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    Denizli'de pusu kurduğu çiftçiyi av tüfeğiyle vurdu

    Denizli'de Halil Ç., eşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla Bülent S.'yi vurarak yaraladı.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 18:26
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    Denizli'de pusu kurduğu çiftçiyi av tüfeğiyle vurdu

    Kale'de yaşayan 40 yaşındaki Halil Ç., pusu kurduğu Bülent S'yi ağır yaraladı. Jandarm tarafından yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheli, her şeyi itiraf etti.

    TARLADA ÇALIŞIRKEN VURULDU

    Gölbaşı Mahallesi'nde oturan çiftçi Bülent S., çalışmak için ailesiyle tarlaya gitti. Bülent S., aile üyelerinden uzak, traktörüyle çalışırken, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu sağlık durumu kritik olan Bülent S., ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Denizli'de pusu kurduğu çiftçiyi av tüfeğiyle vurdu VİDEO


    Denizli de pusu kurduğu çiftçiyi av tüfeğiyle vurdu #1

    JANDARMA SALDIRGANI TESPİT ETTİ

    Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ise yapılan inceleme sonucu saldırganın, Halil Ç. olduğunu tespit etti. Bu sabah düzenlenen operasyonla evinde yakalanıp, gözaltına alınan Halil Ç., ilk ifadesinde, eşine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü Bülent S.'yi pusu kurup, 2 el ateş ettiğini söyledi.

    Tüfeği sakladığı yeri ve olayı gerçekleştirdiği bölgeyi jandarmaya gösteren Halil Ç., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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