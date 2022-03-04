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    Denizli’de pusu kurup husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı

    Günlerce takip ettiği husumetlisinin her gün geçtiği yola pusu kurarak öldüren Can D., yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 10:13
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    Denizli’de pusu kurup husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde Can D. (30) isimli bir şahıs husumetlisi Ökkeş İlhan Kılıç’ı (28) günlerce takip etti.

    Can D., Kılıç’ın her gün geçtiği yola pusu kurup silahı ile beklemeye başladı. Kılıç geldiği esnada belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdıran Can D., olay yerinden hızla uzaklaştı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Başından ve göğsünden aldığı kurşunlarla ağır yaralanan olarak hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

    ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    HIRSIZLIK YAPTIĞI İÇİN İHABER ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

    Can D.’nin Kılıç’ı hırsızlık yaptığı gerekçeyle ihbar ettiği ve bundan kaynaklı çıkan tartışma sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.

    Denizli’de pusu kurup husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı #1


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