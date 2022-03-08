Euro
15.86
1.35%
Dolar
14.51
0.98%
Altın
939.49
1.83%
Borsa
2032
1.72%
Bitcoin
565.441
1.05%
BTXN Coin
38.24
0.71%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Denizli'de römorktan düşen işçi yaşamını yitirdi

    Sarayköy ilçesinde, çakıl taşı dökme çalışması sırasında hareket halindeki traktörün römorkundan düşen Engin Akyol, ağır yaralanarak, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de römorktan düşen işçi yaşamını yitirdi

    Denizli'nin Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Engin Akyol, sondaj çalışması yapılan kuyu ve çevresine traktör römorkundan çakıl taşı dökmeye başladı.

    RÖMORK TEKERİNİN ALTINDA KALDI

    Bu sırada Akyol, hareket halindeki traktörün römorkundan dengesini kaybedip, düştü. Römork tekeri altında kalan Akyol, ağır yaralandı.

    Yardıma koşan mesai arkadaşları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
    İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyol, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık durumu kritik olan Akyol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Akyol'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Akyol'un cenazesi, bugün Çameli ilçesindeki Yaylapınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Jandarma, Engin Akyol'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

    Denizli de römorktan düşen işçi yaşamını yitirdi #1


    İlginizi Çekebilir

    ALES geç başvuru tarihi: 2022 ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
    Eğitim

    ALES geç başvuru tarihi: 2022 ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

    İzmir’de genç kadını eski sevgilisi darbetti
    3. Sayfa

    İzmir’de genç kadını eski sevgilisi darbetti

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir