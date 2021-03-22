Denizli'de rüzgar, tabelayı durağa devirdi

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Denizli'de bir binanın 3'üncü katından kopan parça, otobüs durağının üstüne düştü.

Denizli'de şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Bağbaşı Yaylası'nda ulaşımı sağlayan teleferik, rüzgar nedeniyle gün boyu hizmet veremedi.

OTOBÜS DURAĞINA DÜŞTÜ

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir iş merkezinin 3’üncü katındaki tabeladan kopan parçalar ise yola ve otobüs durağına düştü.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de tabelanın asılı kalan parçalarını indirdi.





































