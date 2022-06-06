Denizli'de sağanak yağış: 3 mahalle sular altında kaldı

Karaçay Deresi'nin taşmasıyla su baskınları oluşan 3 mahallede, tarım arazileri büyük zarar gördü. 3 ev sular altında kalırken 6 küçükbaş hayvan öldü.

Denizli’nin Honaz ilçesinde, dün gece kırsal kesimlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Karaçay Deresi’nde yaşanan taşkın nedeniyle Karaçay, Aydınlar ve Akbaş mahalleleri sular altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA’nın haberine göre; 3 ev sular altında kalırken, çok sayıda ağıl sel sularıyla doldu.

Gece vakti bölgeye gelen ekipler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı.

Aralıklarla devam eden ve sabaha karşı etkisini kaybeden yağış sonrası ilçe tarım müdürlüğü ve belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Sel nedeniyle 3 mahalledeki altyapının büyük zarar gördüğü öğrenildi.

Parke taşları yerinden sökülerek sürüklendi

Yollardaki parke taşlarının selin etkisiyle yerinden sökülerek sürüklendiği tespit edildi. Tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede domates, salatalık, patlıcan ve biber yetiştirilen bahçeler de çamur altında kaldı.

“Sebze bahçeleri tamamen bitti”

Karaçaylı üretici Osman Özen, "Su dağlardan birden gelmeye başladı. Her taraf su ve çamur oldu. Kanallar akan suları almadı. Bahçeler sele teslim oldu. En çok tarım arazileri zarar gördü. Sebze bahçeleri tamamen bitti." dedi.

“Daha yeni fideler dikilmişti”

Ahmet Ömürlü ise, "Sel sırasında bahçedeydim. Hayvanların sel altında kaldığını görünce hemen koşup onları çıkarmak istedim. Ağılın bir duvarını yıktım. İki koyun ölmek üzereyken onları kurtardım. Sonra tek tek bütün koyunları ağıldan çıkardım. Ben suya girdiğimde su, koyunların boyunu aşmış göğüs hizama kadar gelmişti. Hayvanlarımızı kurtardık ama bahçelerde büyük zarar var. Daha yeni fideler dikilmişti. Gözle görebildiğimiz tüm tarım arazileri selden etkilendi. Zor durumdayız.” diye konuştu.

“Altyapı ve üstyapı tamamen bitmiş durumda”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, gece boyunca sel bölgesinde kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“3 köyümüz selden etkilendi. Dikili alanlar harap oldu. 6 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 evimiz su altında kaldı. Ani ve yoğun bir yağış gördük. Üreticilerimiz de çok zor bir gece geçirdi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Burada ekonomik olarak büyük bir kayıp oluştu. Özellikle altyapı ve üstyapı tamamen bitmiş durumda. Diğer kurumların katkıları ile bu hasarı ortadan kaldıracağız. Yarayı birlikte saracağız. Burada sebzecilik çok önde. Çay havzasındaki en verimli alanlar ürünlerini kaybetti. Üretici büyük ekonomik kayıp yaşayacak.”