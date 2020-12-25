Denizli'de sahte içki üretimine 12 ayda 45 operasyon

Kentte 2020 yılında sahte içki üretimi yapanlara yönelik gerçekleştirilen 45 operasyon kapsamında, 22 bin 800 litre sahte içkiye el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, ocak ayından bu yana kentte sahte içki üretimi yapanlara yönelik 45 sahte içki operasyonu düzenlendiğini, operasyonlarda 100 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

22 BİN LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı bildirilirken; toplam 22 bin 800 litre sahte içki, 500 litre etil alkol ve 5 bin 400 alkol üretim malzemesinin ele geçirildiği öğrenildi.

"ŞİŞE ÜZERİNDEKİ ORİJİNAL BANDROLE DİKKAT EDİLMELİ"

Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak vatandaşların sahte içkiye karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Türkiye genelinde son dönemde sahte ve kaçak alkol kullanımı nedeniyle çok sayıda vatandaşın ölümü ile sonuçlanan olayların meydana geldiği görülmüştür. Bahse konu olayların ilimizde de meydana gelmesini engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince mesai mefhumu gözetilmeksizin çalışmalar devam etmektedir. Yaklaşan yeni yıl öncesinde alkollü içki satış izni ve yetkisi bulunmayan kişi ve iş yerlerinden içki alınmamalı. İçki alımı esnasında şişe üzerinde orijinal bandrolünün bulunmasına dikkat edilmeli. Şişesi yıpranmış, daha önceden kullanıldığı belli olan ve dolum olarak tabir edilen tezgah altı yerlerde üretildiği anlaşılan içkileri satın almayın. Bu içkileri tüketmemeleri vatandaşlarımızın sağlığı için önem arz etmektedir." denildi.