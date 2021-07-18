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    Denizli’de sahte para ile kurbanlık almak isterken yakalandılar

    Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıslar suçüstü yakalandı. 6 bin 900 liralık sahte 100 lira kağıt paralar ele geçirildi.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 14:20
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    Denizli’de sahte para ile kurbanlık almak isterken yakalandılar

    Denizli’de Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek piyasaya sahte para sürmek isteyen fırsatçılara yönelik denetimler artırıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurulan hayvan pazarı bölgesinde çalışmalar yaptı.

    İstihbari bilgiler üzerine şüpheli bir araç durduruldu.

    ARAMALAR YAPILDI

    Araçtaki 2 şüpheli üzerinde ve araç içerisinde aramalar yapıldı.

    Araç içinden 6 bin 900 liralık sahte 100 lira kâğıt paralar ele geçirildi.

    Denizli’de sahte para ile kurbanlık almak isterken yakalandılar #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    2 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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