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- Denizli'de şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı
Denizli'de şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7 mahallede geçici karantina uygulaması başlatarak, hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.
- DHA
- 02.04.2022 - 05:33
Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, bazı hayvanlarda Şap hastalığına rastlandı.
7 MAHALLE KARANTİNA ALTINDA
Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Darıveren Mahallesi ile birlikte Aliveren, Kuzuören, Köke, Bedirbey, Dedebağ ve Kumafşarı mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçici Karantina uygulaması başlatıldı. Buna 7 mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.