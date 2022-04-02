Denizli'de şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7 mahallede geçici karantina uygulaması başlatarak, hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.

Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, bazı hayvanlarda Şap hastalığına rastlandı.

7 MAHALLE KARANTİNA ALTINDA

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Darıveren Mahallesi ile birlikte Aliveren, Kuzuören, Köke, Bedirbey, Dedebağ ve Kumafşarı mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçici Karantina uygulaması başlatıldı. Buna 7 mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.