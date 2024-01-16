Denizli'de şarampole devrilen otomobilin 15 yaşındaki sürücü öldü

DHA
Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi'nde iddiaya göre babasına ait otomobili izinsiz alan 15 yaşındaki Ali Eren Özdemir, 16 yaşındaki kuzeni M.T. ile gezintiye çıktı.
Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen kuzenler ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan M.T.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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