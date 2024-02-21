Denizli'de şarampole uçan minibüsteki anne ile oğlunu ölüm ayırdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yeşilyayla Mahallesi yolunda Necip Deda (23) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 15 metreden şarampole uçtu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Ekipler şarampoldeki minibüse güçlükle ulaşırken yapılan kontrolde araçtaki Melike Deda'nın (43) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı oğlu Necip Deda ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden sedyeyle ambulansa taşınıp Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Necip Deda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Melike Deda'nın cansız bedeni ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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