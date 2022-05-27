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- Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren katil: Olay gününü hatırlamıyorum
Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren katil: Olay gününü hatırlamıyorum
- 27.05.2022 - 14:34
- Güncelleme : 27.05.2022 - 15:41
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde geçtiğimiz ekim ayında 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, 26 yaşındaki erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü.
Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ikinci duruşması, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
SEGBİS aracılığıyla katıldı
Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Çelişkili savunma verdi
Olay günü yaşananları net olarak hatırlayamadığını ancak geçmişini hatırladığını belirten Zıbıncı, hakim tarafından dinlendi. Mahkemeye tanık olarak katılan sanığın kardeşi Berkan Zıbıncı ve arkadaşı Mustafa T.'nin, karakolda verdikleri ifadeleri ile mahkemedeki çelişkili ifadeleri hakim tarafından dinlendi.
Olayı hatırlamadığını söyledi
Sanık Zıbıncı’nın yaşananları hatırlayamaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilerek ikinci dava ileri bir tarihe ertelendi.
Duruşma ertelendi
İHA'ya göre, hakim tarafından verilen karara göre, sanığın babası İsmail Zıbıncı’nın tanık olarak dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için bir sonraki davanın 17 Haziran 2022 Cuma gününe ertelendiği belirtildi.