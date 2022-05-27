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    Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren katil: Olay gününü hatırlamıyorum

    Gıda mühendisi Şebnem Şirin'i öldüren sevgilisi Furkan Zıbıncı'nın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Zıbıncı, olay günü ne yaşadığını hatırlamadığını söyledi.
    • 27.05.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:41
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    Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren katil: Olay gününü hatırlamıyorum

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde geçtiğimiz ekim ayında 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, 26 yaşındaki erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü.

    Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ikinci duruşması, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    SEGBİS aracılığıyla katıldı

    Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

    Çelişkili savunma verdi

    Olay günü yaşananları net olarak hatırlayamadığını ancak geçmişini hatırladığını belirten Zıbıncı, hakim tarafından dinlendi. Mahkemeye tanık olarak katılan sanığın kardeşi Berkan Zıbıncı ve arkadaşı Mustafa T.'nin, karakolda verdikleri ifadeleri ile mahkemedeki çelişkili ifadeleri hakim tarafından dinlendi.

    Olayı hatırlamadığını söyledi

    Sanık Zıbıncı’nın yaşananları hatırlayamaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilerek ikinci dava ileri bir tarihe ertelendi.

    Duruşma ertelendi

    İHA'ya göre, hakim tarafından verilen karara göre, sanığın babası İsmail Zıbıncı’nın tanık olarak dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için bir sonraki davanın 17 Haziran 2022 Cuma gününe ertelendiği belirtildi.

    Denizli de Şebnem Şirin i öldüren katil: Olay gününü hatırlamıyorum #1

    Denizli de Şebnem Şirin i öldüren katil: Olay gününü hatırlamıyorum #2

    Denizli de Şebnem Şirin i öldüren katil: Olay gününü hatırlamıyorum #3

    Denizli de Şebnem Şirin i öldüren katil: Olay gününü hatırlamıyorum #4


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