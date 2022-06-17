Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren katil zanlısı beyanlarını kabul etti

Denizli’de Şebnem Şirin’i öldüren Furkan Zıbıncı’nın yargılanmasına devam edildi. Savcı Zıbıncı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi. Salondakiler bu kararı ayakta alkışladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde geçtiğimiz ekim ayında 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, 26 yaşındaki erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü.

Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın üçüncü duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Davaya sanığın babası İsmail Zıbıncı tanık olarak katılım sağladı.

Sanık olarak dinlenen baba oğlunun öldürdüğünü açıkladı

Hakim tarafından verilen kararda, sanığın babası İsmail Zıbıncı tanık olarak dinlendi. Eksikliklerin giderilmesi için tanık sıfatıyla ifade veren baba Zıbıncı, "Sabah 06.30 saatlerinde oğlum beni aradı. Telefonu açtığımda sesi titriyordu bana ‘Şebnem’le tartıştık hemen beni alman gerekiyor’ dedi. Ne olduğunu sorduğumda ‘Baba Şebnem öldü’ dedi. Nasıl olduğunu sorduğumda ise cevap veremedi.

Çamlaraltı Mahallesi’ndeki eve Berkan ve Mustafa T.’yi de alarak gittim ve kapıyı açtığımızda Şebnem’in yerde yattığını görür görmez hemen dışarı çıktım. Bıçak ve kan görmedim ama ev dağınık durumdaydı. Mustafa T. hemen polisi aradı. Ben Furkan’ın yanına döndüm arabayla birlikte Saltak’ta polise teslim ettim. Yolda giderken Furkan bana Şebnem’le boğuştuklarını ardından öldürdüğünü ama nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi. Ben Şebnem’i daha önce görmedim." dedi.

"Pişmanım, söyleyecek sözüm yok"

Hakim tarafından söz verilen Furkan Zıbıncı, "Pişmanım, planlı bir şey yapmadım. Olay böyle geliştiği için pişmanım diyecek bir sözüm kalmadı." dedi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Sanık Furkan’ın, Şirin'i öldürmek için planlama yaptığını, olay günü Şebnem Şirin'i kafenin dışında 1,5 saat gözlediği, yemek yedikleri yere tesadüfmüş gibi gittiğini ve Şebnem Şirin'i eve götürdüğünü ve burada cinayeti işlediği kaydedildi.

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi"

Sanığın kasten öldürme suçunu, “tasarlayarak” ve “canavarca hisle” işlediğine kanaat getirildiğini aktaran savcı, Furkan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.

"Savcının mütaalasını alkışlıyoruz"

Savunucu avukat Hasan Pelek, mütalaaya ilişkin aldığı sözde, "Savcının mütalaasını ancak alkışlıyoruz." dedi. Şirin ailesinin avukatları da, alkışla karşılık verdi.

İHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunmalar için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteleme kararı aldı.



