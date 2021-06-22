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    Denizli'de selin gelişini görüntülerken kaçtılar

    Tarım arazilerine zarar veren ve asfaltları parçalayan seli görüntüleyen 2 kişi, şiddetlenen dere yatağını çekerken kaçacak yer aradı.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 10:01
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    Denizli'de selin gelişini görüntülerken kaçtılar

    Denizli’de hafta sonundan itibaren özellikle yüksek kesimlerde etkili olan şiddetli yağış ve dolu, bu kez Acıpayam ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

    Aniden bastıran şiddetli yağış, ilçeye bağlı Kelekçi Mahallesinde suya dönüştü.

    Tarım arazilerine zarar veren sel, yollardaki asfaltları yerinden söktü.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Mahallenin içinden geçen Hacıosmanlar Deresinin taşması sonucu oluşan selin yaralarını sarmak için ekipler seferber oldu.

    SELİ GÖRÜNTÜLEMEK İSTERKEN ŞOK YAŞADILAR

    Son 1 haftadır ülkenin farklı bölgelerinden gelen sel haberlerinin ardından bölgede oluşabilecek bir seli görüntülemek için Hacıosmanlar Deresinin kenarına toplanan vatandaşlar, cep telefonlarının kayıt tuşuna basarak olası seli beklemeye başladı.

    ÖNCE MERAK ETTİLER, SONRA KAÇTILAR

    Önce sesini duydukları seli görmek için merakla bekleyen vatandaşlar, karşılarında azgın sel sularını görünce kaçacak yer aradı. Vatandaşların yaşadığı korku ve panik anları ise yine kendi cep telefonlarının çektiği görüntülere yansıdı.

    Denizli'de selin gelişini görüntülerken kaçtılar VİDEO


    Denizli de selin gelişini görüntülerken kaçtılar #1

    Denizli de selin gelişini görüntülerken kaçtılar #2

    Denizli de selin gelişini görüntülerken kaçtılar #3

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